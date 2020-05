Met mondmasker werken aan het spoor

Ook voor het personeel van spoorwegbeheerder Infrabel die werken aan het spoor is het aanpassen. Mondmasker, ontsmettingsgel en veilige afstand. Een ploeg van Focus & WTV mocht vanmorgen mee bij de spoorwerken en in het seinhuis in Brugge.

"Sinds maandag rijden de treinen weer met een aangepaste dienst", zegt woordvoerder van Infrabel Frédéric Petit. "Meer treinen dus op het spoor en dat betekent dus dat ook de noodzakelijke werken weer doorgaan. Met respect voor de veiligheid, uiteraard. Een mondmasker voor onze spoorwegarbeiders behoort nu tot de basisuitrusting."

Seinhuis is coronaveilig

Ook in het seinhuis van de spoornetbeheerder in Brugge is de werking aangepast: scheidingswanden (zie foto onderaan), mondmaskers, ontsmettingsgels en werken op veilige afstand.

"Vanuit het seinhuis beheren onze verkeersleiders 24 uur op 24 het treinverkeer in een groot deel van West-Vlaanderen", zegt Frédéric Petit.

"Sinds maandag werkt het seinhuis weer op volle kracht. 700 West-Vlaamse treinen, reizigers en cargo, worden hier in goede banen geleid, door een groep van 20 mensen. In totaal werken ze hier met 100 in het seinhuis", vult woordvoerster Charlotte Verbeke aan.