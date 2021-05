Met Highland Games vieren laatstejaars VTI hun laatste 50 dagen

Een verborgen abdijtuin in Brugge was vandaag het decor voor een 50-dagenviering voor de laatstejaars van het VTI.

Ze hielden er hun eigen Highland Games, allemaal uitgedost in traditionele Schotse kledij. Coronaveilige pandemiepret zeg maar, als vervanger van de afgelaste 100-dagenviering begin maart. De leerlingen zijn blij dat ze op die manier toch hun schooljaar op een leuke manier kunnen afsluiten.

Mentaal welzijn

Concentratie, kracht, samenwerken en een gezonde competitiegeest. Het komt allemaal van pas. Onderwijsminister Ben Weyts stond erop dat scholen een vijftigdagenviering organiseren voor het mentaal welzijn van de laatstejaarsstudenten. Leerling Michiel Vanmulem: "Het is mentaal zeer positief. Voor elke scholier in het land is het een zeer lastig jaar. Je kan weinig doen, kan nergens naartoe. Ik ben heel blij dat de school dit inricht voor ons."

De laatstejaars vieren al de hele week hun laatste 50 dagen. Elke dag zijn ze in een ander thema verkleed, en gisterenavond was er ook een live dj-set die online gestreamd werd.