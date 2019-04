Met een onbemande boot de zee over

In Oostende is de Mahi One voorgesteld. Dat is een autonome, onbemande boot waarmee vier ingenieurs-vrienden in mei de Atlantische Oceaan willen oversteken.

Pieter-Jan Note, Bertold Van den Bergh, Julien Meert en Andreas Belderbos leerden elkaar kennen tijdens hun studies aan de KU Leuven. "In 2015 zijn we dan begonnen met het wild idee om na de studies samen iets innoverends en uitdagends op poten te zetten", vertelt Note. Elk vanuit hun eigen specialisatie werkten de ingenieurs sindsdien aan een autonome, onbemande boot. In totaal werd aan het project al ongeveer 10.000 uur gewerkt.

Project Mahi is genoemd naar de mahi mahi, een vissoort die ook wel de goudmakreel genoemd wordt. Met de Mahi One willen de initiatiefnemers binnenkort de Atlantische Oceaan oversteken. Vanuit het Franse Les Sables d'Olonne naar Pointe-à-Pitre op Guadeloupe zou de vier meter lange boot ongeveer drie maanden onderweg zijn. De precieze duur is onder andere afhankelijk van het weer, want de boot werkt met zonnepanelen. Tijdens de tocht van ongeveer 7.000 kilometer worden allerhande data doorgestuurd naar de website van het project, waar iedereen de Mahi One kan volgen.

Volgens de ingenieurs kunnen dergelijke onbemande boten op verschillende vlakken hun nut bewijzen. Dan denken ze bijvoorbeeld aan de inspectie van windmolenparken of moeilijk te bereiken plaatsen op zee. Ook voor het verzamelen van oceanografische data kunnen boten zoals de Mahi One erg geschikt zijn. Zondagnamiddag mocht de Mahi One een demonstratievaart maken in het Vuurtorendok in Oostende. De start van de tocht over de Atlantische Oceaan is in de loop van mei voorzien.