Met de fiets naar school? Gratis naar de kermis!

Drie keer met de fiets naar school is goed voor 1 Buck of 10 cent. Het verzamelde bedrag kunnen de kinderen dan op de kermis spenderen, in september. Het Buck-e-systeem werkt met tags tussen de spaken en een registratiebox aan de fietsenstallingen. Kostprijs voor de gemeente bedraagt alles samen zowat 100.000 euro.

In Koksijde loopt het project al en het is de bedoeling dat er in het voorjaar nog scholen op de kar springen. Laurens Neirynck van de Sint-Vincentiusschool in Kachtem legt het systeem uit in de bijhorende video.