Met dank aan West-Vlaams onderzoek: sorbet voor diabetici

In Roeselare is Yaconsorbet voorgesteld: een sorbet dat zelfs geschikt is voor diabetici.

Hogescholen Vives en Howest voerden onderzoek naar de Yaconknol. Dat gewas is van Zuid-Amerikaanse oorsprong, en lijkt op een zonnebloem. Elke plant is goed voor zo'n 5 kg aan knollen en daar is het om te doen. "Die knol doet denken aan meloen, peer, appel en zit vol gezonde suikers," zegt Jelle Haven van ijssalon Gelatoqueen in Oostkamp. "Die suikers worden niet afgebroken door het lichaam en je wordt er dus niet dik van. Die kunnen perfect gebruikt worden voor diabetici." (lees verder onder de foto)

Extra DNA-onderzoek

Bij Gelatoqueen hebben ze er ondertussen sorbet van gemaakt, diabeetvriendelijk dus, maar er moet nog bijkomend DNA-onderzoek gebeuren om de eigenschappen van Yacon nog beter te leren kennen. "We hebben 11 varianten gekregen en in kaart gebracht," zegt MIeke Demeyere van Howest. "We kennen de verschillen en nu is het interessant om dat verder te onderzoeken: Waarom is de ene variant zo en niet zoals een andere?"

Het onderzoek naar nieuwe varianten en toepassingen sluit aan bij de innovatieve dakserre Agrotopia in Roeselare en het festival van de toekomst van eind deze maand.

Sorbet voor expo

Het onderzoek van de West-Vlaamse hogescholen trok de aandacht van comedian Henk Rijckaert. Hij is curator van de expo Pretpark voor Planten, op Agrotopia. Voor die expo is nu de Yaconsorbet ontwikkeld.