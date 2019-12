Mesen boos op Heuvelland voor verkeersplannen

De maatregel zou voor vlotter verkeer moeten zorgen, terwijl Mesen net minder zwaar vervoer wil door haar centrum. Heuvelland zou daarvoor bovendien parkeerplaatsen opofferen. Vanmiddag was er een overleg tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de twee gemeentes.

De ene kant van de gewestweg N314 heet Komenstraat en dat grondgebied Wijtschate, deelgemeente van Heuvelland. De overkant van de weg is dan weer Steenstraat op grondgebied Mesen. Maar eigenlijk wonen ze allemaal in dezelfde straat. De inwoners van Wijtschate hebben nu een brief gekregen van de gemeente met maatregelen om de gewestweg met heel veel zwaar verkeer veiliger te maken: een nieuw wegdek en middengeleider waren al bekend.

"En in derde instantie willen wij eigenlijk een aantal uitwijkzones, uitwijkstroken gaan realiseren. In eerste instantie in een proefopstelling en te gaan zorgen dat vrachtwagens en tractoren beter kunnen kruisen en minder opstoppingen veroorzaken, want dat is eigenlijk het grootste probleem in de straat", zegt Wieland De Meyer, waarnemend burgemeester van Heuvelland.

Heuvelland niet op de hoogte

Een aantal parkeerplaatsen moet dan verdwijnen. Maar de burgemeester van Mesen was helemaal niet op de hoogte. "Ik vind dat niet echt collegiaal noch van het Agentschap Wegen en Verkeer, noch van Heuvelland, dat zij dat bekokstoofd hebben zonder dat wij daarover aangesproken werden. Eigenlijk is het een toegeving aan het vrachtverkeer om nog sneller door Mesen te kunnen rijden", aldus Sandy Evrard, burgemeester van Mesen.

Tijdens een overleg vanmiddag met AWV is afgesproken om nu toch eerst met het bedrijf Clarebout Potatoes aan tafel te gaan zitten, omdat veel vrachtverkeer van dat bedrijf komt.