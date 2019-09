Mesen bijna onkruidvrij na deadline van burgervader

Mesen is bijna onkruidvrij na de waarschuwing van burgemeester Sandy Evrard om vanaf vandaag GAS-boetes op te leggen. Eén inwoner blijft echter hardleers en er is ook nog onkruid te zien aan panden die te koop of te huur zijn.

Mesen is al de kleinste, nu wil het ook de mooiste stad van België worden. En dan moeten de voetpaden er netjes bijliggen. Burgemeester Sandy Evrard (MLM) was het onkruid op de voetpaden beu en stuurde een maand geleden een brief naar zijn inwoners, waarin hij vraagt dat iedereen voor eigen deur wiedt. Anders stuurt hij de politie en wordt er een GAS-boete uitgeschreven. Zijn 1.000-tal inwoners kregen tijd tot en met 20 september. "Een historische dag voor Mesen, want de stad ligt er heel proper bij", aldus Evrard.

2 GAS-boetes

Helemaal onkruidvrij is Mesen nog niet. "Een persoon heeft er nog altijd geen werk van gemaakt. Zelfs niet nadat ik hem verschillende keren persoonlijk kwam waarschuwen. Deze man mag zich aan twee GAS-boetes verwachten: een voor het onkruid en een voor het buiten laten staan van zijn vuilnisbak."

Ook op voetpaden voor woningen, die te koop of te huur staan, is nog onkruid zichtbaar. "We geven de eigenaars van deze panden nog even het voordeel van de twijfel. We zullen hen opbellen. Als er daarna nog niets gebeurt, kunnen ze zich ook aan een GAS-boete verwachten. De boetes variëren van 50 tot 125 euro."

Handje toesteken

In principe past Evrard gewoon het bestaande reglement van de politiezone toe, maar hij lijkt wel de enige die er plots zo'n punt van maakt. "We vragen het al lang vriendelijk, maar dat bleek niet voldoende. Heel wat burgers kwamen zelf naar mij met de vraag om strenger op te treden. Als iedereen voortaan 5 tot 10 minuten per week zijn of haar voetpad onderhoudt, blijft Mesen heel proper. De politie blijft voortaan elke maand controleren. Deze maatregel stimuleert trouwens het sociaal contact onder inwoners. Bij ouderen en minder mobiele mensen zien we dat buren en vrijwilligers een handje toestaken. Ze kunnen ook een beroep doen op de stad, die mee naar oplossingen zoekt."

