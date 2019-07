Merknaam Lutosa verdwijnt en wordt Belviva

De naamsverandering komt niet uit de lucht gevallen. Het Canadese McCain nam Lutosa, met fabrieken in Waregem en het Henegouwse Leuze, in 2013 over van PinguinLutosa (nu Greenyard). Europa keurde de deal goed, op voorwaarde dat het merk Lutosa zou worden afgestoten. Een jaar later kwam het merk zo bij de Zweedse voedingsproducent Findus terecht, waarvan de activiteiten in continentaal Europa op hun beurt in 2015 werden overgenomen door het Britse Nomad Foods. Nomad is de eigenaar van Iglo, waardoor Lutosa in handen kwam van Iglo Belgium. In 2017 gaf McCain nog te kennen dat het merk Lutosa binnen de drie jaar zou verdwijnen.

Definitief in 2021

In een eerste fase zal Lutosa omgedoopt worden tot "Lutosa wordt Belviva". Begin 2021 wordt de naamsverandering definitief. Met Belviva wil Iglo naar eigen zeggen het Belgische karakter van het merk benadrukken. "Lutosa is een Belgisch merk. Al sinds het ontstaan in 1981 worden niet alleen onze producten in België geproduceerd en verpakt, ook de aardappelen komen uit de dichte buurt van de fabrieken in West- en Oost-Vlaanderen", zegt Philipp Kluck, algemeen directeur van Iglo Belgium.