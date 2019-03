Mercedes van Volcem niet op Open VLD-lijst

Verrassing bij de liberalen dus. Mercedes Van Volcem, schepen in Brugge en al 10 jaar Vlaams parlementslid, zal niet deelnemen aan de verkiezingen in mei. De politica kreeg geen topplaats op de lijst bij Open VLD en moest zich tevreden stellen met de lijstduwersplaats. Maar daar past ze voor.

Van Volcem reageert erg emotioneel en ontgoocheld op de gang van zaken. Ze wil zich volop inzetten voor haar thuisstad Brugge, maar begrijpt niet dat Open VLD zo met mensen omgaat en hoopt dat de lijst vanavond wordt afgekeurd. Zoals bekend zal de Oostendse burgemeester Bart Tommelein de Vlaamse lijst trekken. Vincent Van Quickenborne doet dat voor de Kamer. Van Volcem meldt dat de tweede plaats op de Kamerlijst zal gaan naar de Zedelgemse nieuwkomer Kathleen Verhelst.

Geen verkiesbare plaats, dan hoeft het niet

In een persmededeling kan Van Volcem haar ontgoocheling niet verbergen. "Gisteren hebben de lijsttrekkers (Bart Tommelein en Van Quickenborne) een voorstel overgemaakt waarbij niet over plaatsen kon worden gestemd maar wel over een lijst in zijn geheel. Iedereen dacht dat Emmily Talpe en ikzelf op plaats twee zouden staan. Gisterenavond koos men ervoor om een nieuwkomer, Kathleen Verhelst uit Zedelgem, op de tweede plaats federaal te plaatsen (niet actief binnen Open VLD) en haar deze plaats te gunnen. Resultaat is dat ik geen verkiesbare plaats meer krijg en de lijst mag duwen, wat ik aan mij laat voorbijgaan."

"Ik ben zeer ontgoocheld dat mijn partij zo met mensen omgaat. Ik deed vorig jaar nog 10.000 huisbezoeken. Men heeft het altijd over sterke vrouwen maar in West-Vlaanderen koos men geen vrouwelijke lijsttrekker en de sterkste kandidate met inzet en ervaring wordt opzij geschoven."

"No hard feelings. Het was voor mij een eer om tien jaar volksvertegenwoordiger te zijn. Ik hoop dat men vanavond de lijst afkeurt. Ik zal me voluit inzetten voor mijn stad Brugge, waar ook mijn hart ligt."

"Uit respect voor de vele andere mandatarissen en fijne collega’s die niet de lijst hebben opgesteld en elke dag ook vechten om de partij vooruit te helpen, onthoud ik me van elke negatieve commentaar.”