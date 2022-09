"Mentaliteit moet veranderen": zo wil gouverneur Decaluwé aantal ongevallen terugdringen

Sinds dit weekend en ook vandaag is er zowel op het Vlaams niveau als bij gouverneur Decaluwé overleg over de gitzwarte ongevallencijfers dit jaar in West-Vlaanderen. Ze analyseren de omstandigheden van de 38 dodelijke ongevallen . Vanmiddag was er overleg met alle korpschefs.

"Het gaat absoluut niet goed. We zitten direct op het niveau van voor Corona. We zitten nu in West-Vlaanderen op vandaag meteen op een kleine 40 dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen." Bijna een verdubbeling van de jaarcijfers, en we zijn nog maar september: voor gouverneur Decaluwé is de maat vol. Hij en Vlaams minister Lydia Peeters staan op scherp. Sinds kort analyseren ze alle West-Vlaamse dodelijke ongevallen nauwkeurig.

"Soms heeft het te maken met de infrastructuur. Maar belangrijk om te beklemtonen: een groot stuk van onze ongevallen zit bij de mentaliteit van de mensen. We zien dat snelheid een zeer belangrijke oorzaak van ongevallen is. Er zijn ook steeds meer fietsers betrokken."

Strengere aanpak

Verkeersdeskundigen, wegbeheerders, handhavers en VIAS overleggen met de gouverneur en de minister. Er wordt nu al veel gesensibiliseerd, geflitst én gesleuteld aan infrastructuur. De gouverneur pleit nu ronduit voor rijbewijs met punten, uitbreiding van de zone 30 en strenger handhaven met nog meer trajectcontrolecamera's.