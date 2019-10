Mensen met burn-outervaring spelen interactief theater

Enkele van hen schreven dit voorjaar, vanuit hun persoonlijke ervaringen, samen met theatermaker Lucas Vandenbussche, maandenlang aan een bijzondere theatervoorstelling: ‘De kanarie in de koolmijn’. Geen klassiek theater, wel een interactieve voorstelling, gespeeld door niet-professionele acteurs die zelf, van ver of dichtbij, betrokken zijn bij het thema burn-out.

Met 'De kanarie in de koolmijn' willen Vormingplus MZW en partners, via deze co-creatieve aanpak, vertrekkend vanuit de ervaringen van mensen, de maatschappelijke oorzaken van burn-out onderzoeken en aanpakken. Dat doen de spelers samen met het publiek. Tijdens de voorstelling krijgt het de kans om een rol in te nemen, en zo actief mee na te denken over oplossingen in de strijd tegen burn-out.