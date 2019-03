Menenstraat Ieper 1 weekend per maand verkeersvrij

In het bestuursakkoord maakte het nieuwe stadsbestuur een paar maanden geleden de intentie tot een proefproject bekend, waarbij van april tot september op zondag de Menenstraat een verkeersvrije winkel-wandelstraat wordt tussen Menenpoort en Grote Markt. Sinds de bekendmaking overlegde schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) met handelaars, bewoners en andere betrokken partijen over de concrete uitwerking. "De Menenstraat is een van de mooiste straten van onze stad. Daarom willen we deze straat optimaal tonen, ook aan niet-Ieperlingen en toeristen."

(lees verder onder de foto)

Vanaf april

In het voorbije schepencollege werd beslist over de invulling van het proefproject, dat start in het weekend van 6 en 7 april. "We kozen voor 1 volledige zaterdag en zondag, telkens van 14 tot 18 uur en in het eerste weekend van de maand. Op die momenten is doorgaand verkeer niet toegelaten in de Menenstraat en moet het gemotoriseerd verkeer omrijden. Dit wordt aangegeven met nadars en signalisatieborden. Het zijn de handelaars die voorstander zijn van een maandelijkse afsluiting van 2 weekenddagen. Ze mogen op die momenten de voetpaden gebruiken om hun koopwaar uit te stallen. We laten ook opnieuw muziek spelen door de boxen. Dat is al een hele tijd geleden, omdat het vorig bestuur geen 'Sabam' wou betalen. Vanaf de Dolle Dagen in juni willen we ook de boxen in de andere winkelstraten opnieuw laten spelen."

Evaluatie na 7 weekends

Het proefproject loopt van april tot en met oktober: 7 weekends in totaal. "Daarna komt een grondige evaluatie, waarbij we rekening houden met de brede bevolking. We baseren ons hiervoor op de bevraging 'Kvraagetaan ... de Ieperlingen', waarin een vraag zit over de Menenstraat. We staan zeker open voor suggesties." Momenteel wordt nog nagedacht over de verkeersafleiding. "Maar in principe wordt het verkeer zoals normaal afgeleid via Bollingstraat en Kauwekijnstraat tussen Menenstraat en Menenpoort."