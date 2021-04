Menenpoort Ieper krijgt jaarlijkse schoonmaakbeurt

"We reinigen het grote monument met zes mensen, en dat duurt twee weken,” zegt teamleider David Cappoen. De Commonwealth War Graves Commission, dat de Menenpoort beheert, kiest voor een ecologisch verantwoorde manier van werken: met stoom, een zachte borstel of gewoon spoelen met water. “We kiezen voor een lokale en oppervlakkige reiniging,” zegt Wim Pira, manager van de bouwafdeling. “We bereiden namelijk grotere restauratiewerken van het monument voor.”



Zondag is het ANZAC Day, dan herdenken we de Australische en Nieuw-Zeelandse strijdkrachten die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jaarlijkse speciale Last Post zal ook dit jaar Corona-proof doorgaan. Om 11u worden onder de CWGC Ypres (Menin Gate) Memorial kransen neergelegd door de ambassadeurs van Australië en Nieuw-Zeeland, de burgemeester van Ieper, directeur van de Commonwealth War Graves Commission.

Lees ook: