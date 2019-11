Menen zet vaart achter sloop woningen voor Leiewerken

Die moeten plaats maken voor de grote Leiewerken. Menen en de Vlaamse Waterweg willen zo snel mogelijk slopen, want nu zijn er geregeld inbraken in de leegstaande huizen. De sloop zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. Daarna wordt alles in gereedheid gebracht voor de aanvang van de Leiewerken in 2021. De Leie wordt rechtgetrokken, er komt een fietsbrug en een nieuwe brug die het centrum met de Barakken verbindt.

Nog geen invulling

Wat er na de sloop met de braakliggende terreinen zal gebeuren, moet nog bepaald worden. Menen wil vermijden dat het een stortplaats wordt. En ook over een definitieve invulling is er nog geen duidelijkheid. De grote Leiewerken maken deel uit van het Seine-Scheldeproject, waardoor grotere schepen via de Leie naar Frankrijk kunnen varen.