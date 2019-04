Menen wil drie handelspanden slopen in winkelstraat

Menen wil 3 handelspanden slopen in de Rijselstraat. Dat is de belangrijkste winkelstraat in het centrum. De gebouwen staan al jaren te verkommeren.

Het is een stadskanker en een doorn in het oog van het nieuw bestuur. De burgemeester heeft uit voorzorg de afbraak bevolen. Tegen de zomer zou op die plaats een parkje met speeltuin komen. En dat is het begin van een grote stadskernvernieuwing, die Menen wil realiseren.

Binnen een maand zullen de drie panden afgebroken zijn en dan wil Menen dat tegen de zomer het parkje aangelegd is. De stadkankers moeten verdwijnen, zegt het stadsbestuur, want die houden investeerders weg.

Versnelling hoger

Menen wil een versnelling hoger schakelen met de stadskernvernieuwing. Enkele panden in de Serruysstraat en aan de Sluizenkaai worden afgebroken, ook het oud politiegebouw in de Vlamingstraat en het schooltje aan de Verrijzeniskerk in Lauwe.