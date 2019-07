Menen stelt aanpak Vander Merschplein voor

“Vrijdag brachten we met onze beleidsploeg Team 8930 de stadsdiensten, politie, gemeenschapswachten én de buurtbewoners samen om de problematieken op en rond het Vander Merschplein te bespreken. De stad Menen heeft de plicht om samen met de buurt een kader te creëren waarbij elke inwoner van het openbaar plein moet kunnen genieten”, legt burgemeester Lus uit.

Duidelijkheid scheppen voor bezoekers

Het stadsbestuur wil enkele maatregelen nemen die duidelijkheid moeten scheppen voor bezoekers. “Zo delen we het plein op in 3 delen: een monumentzone, een afgebakende voetbalzone én een speel- en ontmoetingszone. Enkel in de voetbalzone mag er gevoetbald worden. Zo kan iedereen op een harmonieuze manier van ons mooie Vander Merschplein kan genieten. Binnen die zones kan tussen 8:00 en 22:00 naar hartenlust gespeeld worden.”

Het stadsbestuur onderstreept hierbij dat de voetbalzone een trapveld aanbiedt voor klein voetbal. Binnenkort wordt het Park Ter Walle ingericht met uitstekende faciliteiten voor groot voetbal. Dat park beschikt trouwens nu al over de nodige ruimte daarvoor. De genomen maatregelen worden indien nodig opgevolgd met handhaving.

Burgemeester Lust: “Nodige draagvlak en goede afspraken”

“Deze maatregelen in de zomerperiode maken deel uit van een voorlopige en experimentele fase. We konden niet bij de pakken blijven zitten en moesten op korte termijn actie ondernemen. Maar de maatregelen zijn zeker en vast geen eindscenario. Halfweg september brengen we de buurt en de partners opnieuw rond de tafel om alles te evalueren én bij de buurt te polsen naar verbetervoorstellen. Alleen zo kunnen we samen het plein maken en beleven: met het nodige draagvlak én goede afspraken”, besluit burgemeester Lust, die oproept om er allen samen een positief verhaal van te maken.