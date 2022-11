Menen schrapt geen grote investeringen en bouwt zelfs nieuwe sporthal

In tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten schrapt Menen dus geen grote investeringen zoals de Leiewerken of de heraanleg van Lauweplaats. Nochtans lopen de extra kosten voor personeel en energie hoog op, tot 17,3 miljoen euro. Maar het stadsbestuur spreekt van enkele financiële meevallers. Mieke Syssauw, schepen van financiën: "Wij mogen meer inkomsten uit de personenbelasting inschrijven dan voorzien. En wij mogen ook meer inkomsten uit onroerende voorheffing voorzien. Wij kunnen daarnaast ook rekenen op gestegen inkomsten van de Vlaamse en de federale overheid. Dat maakt dat aan de inkomstenzijde de situatie beter is dan aanvankelijk was voorzien."

Menen zegt dat de belastingen niet stijgen, en er moet ook geen personeel opstappen. Door de nieuwe duurzame woonzorgcentra besparen ze flink op energie, en ook de openbare verlichting gaat vroeger uit. Maar het stadsbestuur blijft waakzaam. "Het is inderdaad koffiedik kijken welke kant het uit zal gaan. Maar we hebben in dit meerjarenplan ook al een aantal factoren opgenomen. Van een aantal investeringen hebben we al een meerprijs ingerekend. Wat de leningslast betreft en de nog op te nemen leningen hebben we ingecalculeerd dat die aan een hogere rentevoet zullen zijn dan oorspronkelijk gedacht.

Nieuwe volleybalzaal op site Vaubansporthal

Er komt straks ook een nieuwe sporthal voor alle volleybalclubs in Menen, en dus ook voor Decospan, dat in de hoogste klasse speelt. Dan toch geen totaalrenovatie van het fel verouderde gebouw. Renaat Vandenbulcke, schepen van patrimonium: "Wij zijn eerst begonnen met de VIP-lounge en de kleedkamers aan te passen. Maar toen we aan de zaal wilden beginnen, bleek die niet hoog genoeg. En we hebben dus onze plannen moeten aanpassen. Het nieuwe plan is de afbraak van de huidige zaal en een volledig nieuwe zaal voor de volleybalclubs in Menen, op de plaats van de oude Vaubansporthal."

De afbraak begint na dit seizoen, de werken zullen een jaar duren. Waar Decospan Menen intussen terechtkan, is nog niet duidelijk.