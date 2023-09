Menen dient klacht in tegen inwoner na agressief gedrag

Daarmee wil Menen een duidelijk punt maken: respect moet van beide kanten komen en agressief gedrag tegenover werknemers van de stad kan niet.

Eddy Lust, burgemeester Menen: "Mensen zijn mondiger geworden. Je kan een emotioneel gesprek hebben. Maar dan nog moet er respect zijn. De getroffen werknemer was in elk geval fel geschrokken. Die was zeer onder de indruk, anders zouden wij geen klacht ingediend hebben bij de politie. We stellen ons altijd burgerlijke partij bij verbaal of fysiek geweld, ook tegen onze politie- en brandweerdiensten."

Ook Bredene nam onlangs maatregelen: enkelingen die op Facebook agressief uit de hoek kwamen tegen de gemeente kregen een aangetekende brief in de bus. Ook daar voelden werknemers van de gemeente zich bedreigd.