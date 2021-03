Menen bestrijdt duiven... door ze te voederen

De duiven zorgen voor heel wat overlast in Menen. De uitwerpselen ontsieren de publieke ruimte en ook de woningen van veel inwoners. Daarom krijgen de duiven straks maïs waardoor ze onvruchtbaar worden.

Grote populatie onder de brug

Hiervoor doet de stad een beroep op de gespecialiseerde dierenartsen van Vets for City Pigeons. Zij voerden in februari een onderzoek uit naar het duivenbestand van de stad. Daaruit blijkt dat een hele grote populatie duiven, alles samen ongeveer 500, onder de brug van de N32 zit. Zij zorgen voor een jaarlijkse toevoer van duiven naar het centrum van de stad. Daarom komt er een maïskorf onder de brug. In samenwerking met vzw Eigen Woonst komt er ook een maïskorf in de Ieperstraat. Die moet overpopulatie in de Wervikstraat en de stationsbuurt een halt toeroepen.

Sensibiliseringscampagne

Er komt tegelijkertijd ook een sensibiliseringscampagne om het voederen van wilde dieren tegen te gaan. Dat is een essentieel onderdeel van de bestrijding, want het voederen van duiven blijft een probleem. Mensen geven ze brood of ander voedsel waardoor de duivenpopulatie aangroeit. Als de duiven gevoederd worden met de speciale korrels, is het belangrijk dat ze geen extra voedsel krijgen. Schepen van Publieke Ruimte Patrick Roose hoopt dat de mensen willen meewerken aan deze ‘hedendaagse oplossing voor een oud probleem’.