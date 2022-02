Memorial Museum Passchendaele opent tijdelijke expositie ‘Here Dead We Lie’

Het Passchendaele Museum in Zonnebeke is weer open en toont meteen een tijdelijke tentoonstelling met fotografie, poëzie en museumobjecten. Er is ook een opmerkelijke tas te zien met voorwerpen die een officier tijdens de slag bij Passendale hebben gered.

Blikvanger is dus een tas van William Cousins die in 1917 een Duits bombardement overleefde. Steven Vandenbussche, conservator Passchendaele museum: "Je ziet eigenlijk mooi wat er is gebeurd met de artilleriescherf. Die is door de rugzak gegaan, door z’n dagboek, heeft z’n tas doorboord, heeft hier een boek doorboord en dan de frontkaart. Uiteindelijk is de granaatscherf in z’n lichaam terecht gekomen maar heeft z’n leven gered."

Het museum heeft vorig jaar bijna 60.000 bezoekers gelokt. Dat is een pak beter dan in 2020 maar voor dit jaar hopen ze hier vooral op de terugkeer van de Britten. Joachim Jonckheere, Passchendaele museum: "Het is vooral een probleem dat ze nog teveel moeten testen. Als we zien dat we in ons land aan versoepelingen toe zijn, kun je toch ook eens denken aan versoepelingen om weer meer Britse toeristen toe te laten."

Ondertussen maakt het museum ook plannen om vanaf volgend jaar de beleving nog te vergroten. Er komt een zogenaamde immersieve ruimte waarbij in 360° beeld en geluid nog beter laat voelen hoe het in de oorlog was. Het museum hoopt opnieuw op heel wat bezoekers en vooral dat de Britten dit jaar weer makkelijker naar de Westhoek kunnen komen.