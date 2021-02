Memorial Museum Passchendaele 1917 weer open

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke ontvangt vanaf nu opnieuw bezoekers na een sluiting van drie maanden. In deze periode voerde het museum enkele grote en kleine vernieuwingswerken uit.

Het museum is jaarlijks gesloten van 15 december tot 1 februari, maar omwille van de strenge corona veiligheidsmaatregelen diende het museum de deuren al op 29 oktober te sluiten. Een heropening tussen 1 december en 15 december 2020, naar aanleiding van de versoepeling voor musea, was niet haalbaar wegens de reeds gestarte werken.

Naar aanleiding van de feedback van verschillende bezoekers, kreeg het bezoekersonthaal sinds de sluiting een nieuwe locatie en nieuw design. Door de vernieuwing vormt de balie nu één geheel met de museumshop. Hierdoor is er extra ruimte aan de ingang om meteen al enkele mooie, grote topstukken in de kijker te plaatsen. Ook het toeristisch salon kreeg een fikse opknapbeurt en binnenkort komen er lockers voor zowel individuele bezoekers als groepen. De nieuwe displays in het museum zelf stellen enkele nieuwe collectiestukken tentoon. Uiteraard hield het museum bij alle vernieuwingen ook rekening met een coronaveilige beleving. Voortaan is het museum open van 10u00 tot 17u30, met laatste toegang om 16u30.

Tentoonstelling van kinderen met recuperatiemateriaal

De tijdelijke tentoonstelling ‘Bruikbaar? Recuperatie na de Eerste Wereldoorlog’ staat in het teken van de wederopbouw. Voor de creatie van deze expo werkte het MMP1917 samen met de vijf lagere scholen van Zonnebeke. Elke school kreeg een thema van objecten gaande van keuken-, huishoud- en bureaumateriaal tot ontspanning en functionele decoratie. Aan de hand van dit thema maakten de scholen iets nieuws uit recuperatiemateriaal. Het MMP1917 stelt hun creaties tot en met 31 mei 2021 tentoon in de herinneringsgalerij.

Joachim Jonckeere, Gedelegeerd Bestuurder MMP1917: “Het afgelopen jaar is geen gemakkelijk jaar geweest. Tijdens de twee verplichte sluitingsperiodes zochten wij naar manieren om het publiek bij ons museum en ons verhaal te blijven betrekken. Zo creëerden we een virtuele museumtour, gaven we tips om de vele WO I-sites in de omgeving te ontdekken, deelden we onze verhalen uit ons project ‘Passchendaele Archives. We weten nog niet wat het komende jaar zal brengen, maar sowieso blijven we onze waarden ‘Experience. Reflect. Remember.’ uitdragen. We hopen uiteraard op een positieve evolutie qua impact van corona op de toeristische sector zodat wij, samen met onze partners in de regio en daarbuiten, het verhaal van WO I en de vele slachtoffers weer ten volle kunnen verspreiden.”