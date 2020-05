Melktransport kantelt op E17 in Kortrijk

Het ongeval gebeurde toen de trekker-opleggercombinatie vanuit de R8 de verkeerswisselaar wou nemen naar de E17 richting Frankrijk, maar op de afrit een betonnen stootblok raakte. De aanhanger ging hierdoor aan het slingeren en kwam tientallen meters verder op zijn zijkant terecht, terwijl de trekker rechtop bleef staan.

Melk en benzine op de weg

De dieseltank van de trekker sloeg door het ongeval lek, waardoor zowel een hoeveelheid diesel als melk uit de tank kwamen op het wegdek terecht, wat leidde tot glibberige toestanden. Een takelfirma stuurde een takelwagen en een kraan ter plaatse om het gevaarte terug recht te trekken.

Rijstroken afgesloten voor het verkeer

Twee rijstroken bleven omwille van de takel- en opruimwerkzaamheden urenlang afgesloten voor het verkeer richting Frankrijk. De bestuurder van de trekker, eigendom van Transport Minne uit Wingene (Zwevezele), kwam er met de schrik vanaf.

2 gekantelde vrachtwagens op korte tijd

Het is de tweede keer in nog geen 24u tijd dat de hulpdiensten de handen vol hebben met een gekantelde vrachtwagen op en rond de E17. Zaterdagmorgen was dit ook reeds het geval iets verderop op de N58 in Rekkem, waar een gekantelde betonmixer kantelde op de kluifrotonde en urenlang de oprit naar de E17 richting Frankrijk versperde.

