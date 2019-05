Melissa Depraetere (sp.a) uit Harelbeke mag straks zetelen in het Federaal Parlement. Ze is het jongste Kamerlid.

Ze haalde meer dan 12.000 voorkeurstemmen en had op 9.000 gerekend. Ondanks haar prille leeftijd is ze gedreven en wil ze een frisse wind doen waaien in het halfrond. "Er zijn nog veel West-Vlaamse dossiers waar veel werk aan is. openbare werken bijvoorbeeld, maar ook de wegeninfrastructuur", zegt ze.