Melexis boekt kwart meer omzet

Chipproducent Melexis uit Ieper heeft in de eerste drie maanden van 2023 een omzet geboekt van 228,6 miljoen euro, 24 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf bevestigt de jaarverwachting.

De omzet kwam uit in de vork die Melexis zelf eerder naar voren had geschoven. De verkoop van chips aan de automobielsector was goed voor 91 procent van de omzet. "Elektrificatie en bijgevolg ook het toegenomen aantal 'body'-, chassis- en veiligheidstoepassingen zijn al een hele tijd onze grootste groeipijlers en zullen succesvol blijven op lange termijn", zegt CEO Marc Biron.

De operationele winst ging 22 procent hoger tot ruim 61 miljoen euro; dat was meer dan analisten hadden verwacht. De nettowinst steeg met 5 procent tot 50,9 miljoen euro. Tegenover het slotkwartaal van vorig jaar daalde de winst met 2 procent.

Melexis verwacht in het tweede kwartaal een omzet tussen 233 en 238 miljoen euro. Voor het hele jaar wordt de prognose van een omzetgroei tussen 11 en 16 procent bevestigd. Melexis is beursgenoteerd en maakt sinds iets meer dan een maand deel uit van de Bel20, de index met twintig steraandelen van de Brusselse beurs.