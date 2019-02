"Meldpunt tegen eenzaamheid in Brugge succes"

Sinds de opstart van het centraal meldpunt tegen eenzaamheid in Brugge, nu precies een jaar geleden, zijn er zo’n 100 telefoontjes binnengekomen.

Die komen bijvoorbeeld van buren die vermoeden dat bepaalde personen in isolement leven en dat die situatie problematisch is of dreigt te worden.

Het meldpunt maakt deel uit van het actieplan “Vierkant tegen eenzaamheid” dat in het leven werd geroepen nadat een viertal inwoners in complete eenzaamheid aan hun einde kwamen. Na een telefoontje naar dat speciale telefoonnummer, schieten diensten en hulpverleners in actie om toekomstige drama’s te vermijden.

Het stadsbestuur van Brugge spreekt van een succes, en dus blijft het meldpunt ook de komende jaren bestaan.