Meisje van 17 aangevallen op straat, politie onderzoekt

Het meisje was rond 7u onderweg naar het station toen ze ter hoogte van de sporthal in de Zandstraat door een man bij de keel werd gegrepen. Het meisje kon ontkomen, maar de man schopte haar in de rug. Daarna belde ze aan bij enkele huizen in de buurt, waar ze haar moeder kon bellen. Die heeft het op Facebook over een poging tot ontvoering. Ze diende klacht in bij politie.

Politie voert buurtonderzoek

Dat bevestigt Filip Feraux van politiezone Regio Tielt. 'Wij voeren inderdaad een buurtonderzoek en kijken of er ook bruikbare camerabeelden beschikbaar zijn. We nemen deze feiten heel ernstig.'