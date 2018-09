In de VILO-sportschool in Meulebeke is woensdag een meisje van 14 verkracht door een medeleerling.

De dader, een jongen van 15 uit Brugge, is ’s avonds opgepakt en ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. De school is in shock. Alle ouders en leerlingen werden ingelicht over de feiten en ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de dienst Slachtofferzorg werden ingeschakeld.