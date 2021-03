Meifoor in Brugge ook dit jaar afgelast

Door werken in het Koning Albert I-park en op het Beursplein zou de kermis in 2021 doorgaan op alternatieve locaties. Daarom was er dit jaar extra voorbereiding nodig. "Om tijdig klaar te zijn, moest de organisatie ten laatste nu opgestart worden. Op basis van de huidige coronasituatie moeten we realistisch zijn en dus een rationele beslissing nemen. Het is niet mogelijk om dit jaar de Meifoor op een veilige en kwalitatieve manier te organiseren", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Ook een coronaproof versie organiseren is volgens het stadsbestuur geen optie. "Het is niet zeker dat kleinere kermissen tegen mei mogen doorgaan. Het is ook onmogelijk om een keuze te maken tussen de abonnementhouders", zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. Het stadsbestuur hoopt in 2022 wel een editie van de Meifoor te kunnen organiseren.