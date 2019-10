Meiboom op Plopsaland Hotel in De Panne

In het pretpark Plopsaland in De Panne zitten de bouwwerken van het nieuwe hotel op schema. De meiboom is geplaatst op het hoogste punt.

"Het hoogste punt van de ruwbouw van het Plopsa Hotel is bereikt", zegt Plopsaland. "Het moment werd traditioneel vereeuwigd met het zetten van de meiboom." De opening van het allereerste hotel van de Plopsa Group staat gepland in het najaar van 2020.

De eerste steen, waarmee de bouw officieel van start ging, werd begin april gezamenlijk gelegd door toenmalig Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts, burgemeester van De Panne Bram Degrieck, schepen van Toerisme van De Panne Cindy Verbrugge, Gert Verhulst en de CEO van de Plopsa Group Steve Van den Kerkhof.

Opening in 2020

De opening van het Plopsa Hotel, waarbij de personages van Studio 100 een centrale rol krijgen, staat gepland in het najaar van 2020. Op een totale oppervlakte van 12.000 m2 zal het hotel 117 themakamers, een ruim buffetrestaurant met aanpalend buitenterras, twee bars en drie vergaderzalen tellen met allen een doorgedreven thematisering. Aan de bouw van het hotel hangt een totaal prijskaartje van 20 miljoen euro en zal werkgelegenheid aan ongeveer 50 nieuwe medewerkers bieden.

Met de bouw van het Plopsa Hotel zet de Plopsa Group, de themaparkdivisie binnen Studio 100, haar eerste stappen in de hotelbranche. “We bezitten reeds zeven succesvolle themaparken in België, Nederland, Duitsland en Polen waarmee we gemiddeld drie miljoen bezoekers per jaar mogen verwelkomen, maar een hotel ontbrak nog aan het lijstje. Een eigen hotel sluit uitstekend aan op onze groeiambitie waarbij we wensen uit te groeien tot een all-weather meerdaagse bestemming.”, aldus Steve Van den Kerkhof, CEO van de Plopsa Group.

Ruimte voor bedrijven

Het nieuwe Plopsa Hotel zal niet enkel ruimte bieden voor Plopsa-bezoekers, maar ook voor bedrijven. “Zo zullen er drie vergaderzalen worden voorzien met een totale capaciteit van 350 personen waar onze zakelijke klanten terecht kunnen. Die doelgroep vormt namelijk een kwart van onze omzet.”, aldus Van den Kerkhof.

