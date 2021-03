Meiboom geplaatst op Suikertoren in Veurne

De Suikertoren in aanbouw in Veurne heeft zowat zijn hoogste punt bereikt.

De Suikertoren met zijn twee torens telt negen bouwlagen en steekt daarmee maar liefst 30 meter boven het maaiveld uit. De torens zullen de skyline van het Suikerpark en Veurne in de toekomst bepalen. Van daaruit heb je een panoramisch zicht over Veurne of en het nieuwe natuurgebied Suikerwater. Om dat te vieren wordt de meiboom vandaag geplaatst door alle betrokken partners zoals de stad Veurne, WVI, ION en Furnibo.