Megavino zet Belgische wijn in de kijker

Lodewijk Waes, voorzitter van de Belgische Wijnbouwers, is een tevreden man na de 20ste Megavino. "België als gastland was een voltreffer," vertelt de Brugse advocaat-wijnbouwer.

"De keuze om de Belgische wijnen dit jaar centraal te plaatsen, was zeer bewust. Sinds wij in 2008 de vzw Belgische Wijnbouwers hebben opgericht, is de kwaliteit er elk jaar op vooruitgegaan. Er was nood aan structuur, en aan regels die niet te rigide zijn. Je kunt de wijnbouwsector kapotmaken door regulitis, en dat wilden we absoluut vermijden.Wij hebben geïnvesteerd in opleiding voor de wijnbouwers, en ook in nieuwe technieken, bijvoorbeeld met inox vaten. Als gevolg van deze professionalisering, is ook de kwaliteit mee geëvolueerd," gaat Waes verder.

Ondertussen zijn er 135 wijnbouwers in België, die samen 1 miljoen liter wijn produceren. 400.000 liter schuimwijn, 350.000 witte wijn, en 150.000 rode wijn. "Je ziet wel dat de klimaatgrens opschuift, maar toch worden hier nog vooral resistente druivensoorten gekweekt. Bourgondië schuift op, zeggen ze weleens, maar dat zal toch nog een tijdje duren.Door de klimaatverandering krijg je aan de andere kant wel meer extremen, zoals droogte, of hagelbuien."

Wijnen Waes

Zelf is Waes ook passioneel met wijn maken bezig. "Dat is momenteel een hype natuurlijk. Er zijn in Haspengouw en Limburg zelfs fruitboeren die overwegen om de overstap te maken. Maar ik zou toch zeggen: bezint eer gij begint. Een wijnstok in de grond steken is makkelijk, maar dan begint het pas. De eerste jaren moet je geen oogst verwachten, en het werk gaat het hele jaar door. Daarnaast zijn er ook zware investeringen nodig, en er is nog de administratieve rompslomp. Het lijkt leuk om je eigen wijn te kunnen verbouwen, maar het is zwaar werk, dat veel mensen onderschatten."

Lodewijk Waes heeft zelf 4 hectaren in Zwijnaarde, een perceel bestaande uit lichte klei en leem. "In 2005 ben ik begonnen met een halve hectare, nu zit ik al aan vier dus. Daar steek ik graag zelf de handen uit de mouwen. Een dag van 24 uur bestaat uit 8 uren advocatenwerk, 8 uren in de wijngaard, en 8 uren slapen," lacht de Bruggeling.

Die arbeid levert wel op. "Wij produceren 40 hectoliter per hectare. Dat is niet veel, maar dat is omdat kwaliteit primeert boven kwantiteit. Wij maken twee topcuvées, Waes Wit van solaris en bianca en Waes Rood van rondo, regent en leon millot. Vooral de witte wordt bedolven onder de prijzen, met verschillende gouden en zilveren medailles van de Vlaamse Sommeliers."

Geen West-Vlaamse wijnbouwers op Megavino

"Op Megavino staat het kruim van de Belgische wijnwereld. Maar grote afwezigen zijn wel de West-Vlaamse wijnboeren. Jammer, want de consument moet echt nog onze wijn leren kennen. Belgen zijn nog niet chauvinistisch genoeg wat dat betreft. Maar dat komt wel als ze onze wijnen eens geproefd hebben," besluit Waes.