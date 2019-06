Megadeal voor Barco

Cinionic zal hierbij bioscoopzalen van Cineworld in de VS, de EU en het VK uitrusten met Barco-laserprojectoren. Het komende anderhalf jaar zal Cineworld wereldwijd meer dan 1.000 projectoren aanpakken en upgraden met de Barco laser oplossingen. Cineworld Group is actief in meer dan 10 landen met meer dan 9.500 schermen.

Cinionic werd in 2018 opgericht als cinema-joint venture van Barco, CGS en ALPD. Het verenigt drie wereldwijde marktleiders die zich inzetten om een nieuwe visuele standaard te ontwikkelen en de cinemasector voort te stuwen.