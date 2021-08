Want met een capaciteit van meer dan 23.500 containers is dit het grootste containerschip dat tot nu toe in Zeebrugge aanmeerde. De containers staan 24 rijen breed gestapeld aan boord.

Het is dankzij de recente investeringen in de containerterminal in de voorhaven dat het schip vlot kan laden en lossen. De kusthaven ligt niet op de vaste route van MSC AMELIA. Door een plotse aanpassing van het vaarschema ligt het containerschip nu even in Zeebrugge.