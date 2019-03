Meesterdief Concessiewijk De Haan blijft in cel

De man die verdacht wordt van tientallen inbraken in de Concessiewijk in De Haan blijft aangehouden, dat heeft de raadkamer beslist.

De verdachte is een zestiger uit Wallonië. Hij staat bekend als een meesterinbreker, want hij zou sinds de jaren 80 al meer dan 600 inbraken hebben gepleegd. De lokale politie pakte hem vrijdag op in de Concessiewijk met inbrekersmateriaal en buit van een eerdere inbraak. De man legde nog geen verklaringen af. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Concessiewijk had een tijd geleden te kampen met een inbrakenplaag, maar opvallend, er verdween bijna niks. Alleen de kasten waren leeggegeten en er was ook overnacht.

