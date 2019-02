Meeste roetresten opgeruimd na brand

Ze waren tot gisteravond 8 uur in de weer om de straten te vegen waar roetdeeltjes terecht waren gekomen. Ook deze morgen zijn ze sinds 5 uur opnieuw op pad. Daarmee zijn de meeste meldingen nu opgevolgd.

Gratis nummer 1777

Merk je toch nog roetdeeltjes op in de straten of in het openbaar domein, dan kan je dat laten weten via het gratis nummer 1777. Tref je nog roetdeeltjes aan in jouw tuin of op privaat domein, dan kan je die gewoon afvegen of afwassen. Deze lage concentraties aan roetdeeltjes vormen geen gevaar voor de gezondheid van volwassenen, kinderen en huisdieren. Kinderen mogen gerust buiten spelen.