Meeste regenboogzebrapaden in West-Vlaanderen

Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft bekendgemaakt naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie, vandaag 17 mei.

Vorige week nog liet Poperinge zo'n zebrapad aanleggen aan het Burgemeester Bertenplein, een plaats in het hart van de stad.

Sinds eind 2021 kan elk lokaal bestuur een regenboogzebrapad laten aanleggen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Op verschillende plaatsen is er al zo'n zebrapad geschilderd. "Zo zetten we vanuit Vlaanderen de inclusiviteit letterlijk mee in de verf", zegt minister Peeters. Volgens de Open VLD-minister hebben intussen 60 steden en gemeenten een regenboogzebrapad aangevraagd. West-Vlaanderen is met 22 koploper. Vanuit de provincie Vlaams-Brabant zijn er voorlopig nog maar 6 aanvragen ingediend.

Volgens minister Peeters geven de regenboogzebrapaden "een duidelijk teken in het straatbeeld dat discriminatie, intimidatie en geweld, op welke grond dan ook, niet worden getolereerd." De Open VLD-minister moedigt gemeenten aan een aanvraag in te dienen. "Het zou een positieve boodschap zijn mochten we volgend jaar in elke Vlaamse stad of gemeente een regenboogzebrapad in het straatbeeld zien", meent Peeters.