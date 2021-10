Meeste huwelijken voltrokken in Brugse gevangenis

Dat blijkt uit cijfers die het Kamerlid en de Brugse schepen van burgerlijke stand Jasper Pillen opvroeg bij minister van justitie Vincent Van Quickenborne. Tussen 2016 en 2020 werden 92 huwelijken in de Belgische penitentiaire instellingen afgesloten. “Maar liefst 19 huwelijken werden in Brugge afgesloten. In Hasselt waren er 10. In het zuiden van het land waren er het meest in Ittre, namelijk 7,” zegt hij. In Ruiselede waren er geen huwelijken de voorbije jaren, in Ieper ééntje.

Fundamenteel recht

Huwen is een fundamenteel recht dat onder andere erkend is in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Ook in elke Belgische penitentiaire instelling kan een huwelijk afgesloten worden. De Minister antwoordde nog dat “de penitentiaire inrichtingen niet beschikken over een specifieke ruimte. De ceremonie vindt uiteraard plaats in een geschikte ruimte die voor deze gelegenheid gepast wordt aangekleed.”