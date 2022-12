Meeste extra laadpunten in West-Vlaanderen tegen 2025

In heel Vlaanderen gaat het om een extra van 10.789 (semi-)publieke laadpunten, waarvan dus 2.587 in West-Vlaanderen. Dat is het hoogste aantal in Vlaanderen.

Alles is het resultaat van een tweede projectoproep die minister Peeters in juni lanceerde. “Onze doelstelling is 35.000 laadequivalenten tegen 2025”, aldus minister Peeters.

Drie pijlers

“Op dit moment tellen we in Vlaanderen iets meer dan 16.000 laadequivalenten. Samen met de resultaten van deze projectoproep en een oproep uit 2021 zitten we sterk op koers om onze ambitie te halen.” Minister Peeters zet daarvoor in op drie pijlers: thuis laden, onderweg laden en op het werk laden.

Concreet gaat het om locaties bij kleine handelaars, grote supermarktparkings, bedrijfsparkings, klassieke tankstations en andere strategisch gelegen locaties buiten het openbare domein.

Ontdek hier in welke gemeente:

Dit zijn het aantal extra laadpunten per gemeente of stad.