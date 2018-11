Op de heraangelegde gewestweg op de Pottelberg in Kortrijk zijn vandaag de meest dringende wegmarkeringen aangebracht.

De Pottelberg is al een maand weer open voor het verkeer, maar het was er onveilig door het ontbreken van wegmarkeringen. Normaal gezien moesten die er gisteren komen, maar door te lage temperaturen was dat niet mogelijk. Op aandringen van de stad heeft het Agentschap Wegen en Verkeer vandaag dan voor voorlopige wegmarkeringen gezorgd. Van zodra het weer het toelaat, volgen de definitieve zebrapaden en fietssuggestiestroken.