Meesseman ontmoet Barack Obama

Eerder deze week werden de speelsters en staf van de regerende WNBA-kampioen, met Meesseman en ook assistente Ann Wauters, ontvangen door de voormalige Amerikaanse president Barack Obama bij de Obama Foundation in Chicago. "Deze Ieperling heeft net president Obama ontmoet", tweette Meesseman. "Ik had nooit gedacht dat ik dankzij basketbal president Obama zou ontmoeten. Dit was fantastisch." Meesseman kende een zeer succesvolle periode in Washington met de titel in 2019 en dat jaar ook de prijs voor MVP van de finale. Vorig jaar kwam ze niet in actie in de WNBA om zich te concentreren op de olympische campagne met de Belgian Cats. In het tussenseizoen maakte ze de overstap naar Chicago Sky, de regerende kampioen.

It was great meeting with our reigning @WNBA champs, the @ChicagoSky! I am incredibly proud of these athletes, who represent the best of our city—on and off the court. pic.twitter.com/c3TigpxseZ — Barack Obama (@BarackObama) June 8, 2022