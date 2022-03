Meer zonnepanelen en warmtepompen door stijgende energieprijzen

Door de stijging van de gas- en stookolieprijzen, gaat de verkoop van zonnepanelen en warmtepompen de lucht in. Toch is die laatste niet voor elke woning geschikt.

Door de energiecrisis is het belangrijker om de juiste keuzes te maken voor je verwarming en energieverbruik. Bij leveranciers van zonnepanelen en warmtepompen zien ze de aanvragen toenemen. Zeker omdat we tegen 2050 niet meer zullen kunnen verwarmen met fossiele brandstoffen, schakelen mensen nu al over naar een alternatief.

Zo heeft SunTronics in Sint-Eloois-Winkel het razend druk.

Lokale alternatieven

Door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stijgen de prijzen nog meer. Het wordt voor veel mensen moeilijk om de gas- of mazoutketel te blijven betalen. Dat toont dat we dus niet alleen voor het klimaat een oplossing moeten zoeken, maar ook voor de eigen energie-onafhankelijkheid. Als een gezin lokaal energie kan opwekken of lokaal warmte kan voorzien, is het minder afhankelijk van buitenlandse prijzen.

Een warmtepomp lijkt volgens veel experts de toekomst. Maar voor je zo'n pomp installeert is het belangrijk dat je huis goed geïsoleerd is. In combinatie met zonnepanelen zit je goed. (Lees verder onder de foto.)

Nadeel van warmtepompen

Het nadeel is dan weer dat warmtepompen op elektriciteit draaien, wat het de dag van vandaag ook niet bepaald goedkoop maakt in gebruik. Ook niet iedere woning is geschikt voor zo'n pomp.

Zo heeft niet iedereen vloerverwarming. Ook bewoners van een appartementsgebouw of huurders kunnen niet onmiddellijk zelf beslissen om een warmtepomp te installeren.

​De gemiddelde prijs van een warmtepomp ligt tussen 8.000 en 10.000 euro. En ook zonnepanelen zijn niet goedkoop. Maar op langere termijn blijkt dit toch de beste optie.