Meer zonnepanelen als terugbetaling lening over langere periode kan

Slechts zeven procent van alle daken in West-Vlaanderen heeft zonnepanelen. Er is dus nog veel ruimte om uit te breiden, maar de kostprijs schrikt veel mensen af.

En een consumentenkrediet biedt nu geen oplossing, omdat de lening veel sneller terug betaald moet worden dan de terugverdientijd van de zonnepanelen. En dat obstakel wil Melissa Depraetere uit Harelbeke uit de weg ruimen met een wetsvoorstel om de terugbetalingstermijn te verlengen. Vandaag komt het in de kamer.

Een consumentenkrediet van 5.000 euro voor zonnepanelen moet terugbetaald worden in 36 maanden. Dat is voor veel gezinnen niet haalbaar, zeker niet met de stijgende energierekening. Vandaag komt een wetsvoorstel in de kamer om de termijn van de terugbetaling voor een groene lening te verlengen. Melissa Depraetere, Federaal volksvertegenwoordiger Vooruit: “Een op de drie haakt af door de prijs. Er wordt vaak gezegd dat iedereen al zonnepanelen heeft, maar dat is niet de realiteit. In West-Vlaanderen liggen zonnepanelen op slechts 7% van de West-Vlaamse daken, dus er is nog heel wat mogelijk.”

De terugverdientijd voor een zonneboiler is 8 jaar, maar het consumentenkrediet moet vandaag op 4 of 5 jaar terug betaald worden. De terugbetaling en de terugverdientijd moeten op elkaar afgestemd worden. “Anders krijg je situaties waarbij de maandelijkse terugbetaling te hoog ligt en dat veel gezinnen alsnog afhaken. Door die termijn te gaan verlengen verlagen we de last en zorgen we ervoor dat iedereen die hernieuwbare investering toch kan doen.”

Groepsaankoop

Het wetsvoorstel van Depraetere krijgt een ruime steun en kan dus snel gerealiseerd worden. Maar ook de provincie West-Vlaanderen schakelt daarbij een versnelling hoger en organiseert in het najaar een groepsaankoop voor zonnepanelen om de investering te drukken. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van duurzame ontwikkeling: “Zoals bij elke groepsaankoop pretenderen we niet de absoluut goedkoopste te zijn. We garanderen een scherpe prijs in combinatie met een aantal kwaliteitscriteria zowel wat de panelen betreft als de omvormers, zodat mensen die daar toch nog wat vragen bij hebben, zich wat zorgen maken over het type zonnepanelen, dat op dat vlak de maximale zekerheid wordt geboden.”

De provincie start ook een informatiecampagne om de puntjes op de i te zetten, want er is heel veel ‘fake news’ rond het gebruik van zonnepanelen.

1 op 4 provinciale gebouwen

Provincieraadslid en fractieleider voor Groen, Maarten Tavernier, duidt daarnaast op het feit dat slechts dertien gebouwen van de Provincie West-Vlaanderen zelf groene elektriciteit opwekken met zonnepanelen. Dat is een op de vier gebouwen. "Dat is veel te weinig. Zeker nu de energieprijzen almaar stijgen", zegt Tavernier.

“Op vier locaties is er een dossier in opmaak. Er zijn ook enkele gebouwen waar een onderhouds- en energieprestatiecontract loopt. Via die contracten duidt de Provincie een private partner aan die in die gebouwen voor energiebesparing moet zorgen. Dat zijn stappen in de goede richting. Maar er is nog veel onbenut potentieel.”

Groen stelt een actieve screening voor. “Zo’n screening onderzoekt waar er mogelijkheden zijn voor bijkomende zonnepanelen. Denk aan de starterscentra voor bedrijven, waar nu nul panelen liggen. Extra zonnepanelen zouden voor een besparing zorgen op de energiefactuur van de Provincie. En ze zouden haar ecologische voetafdruk verkleinen”, vindt Maarten Tavernier.