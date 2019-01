Meer West-Vlaamse kindjes geboren

In 2018 werden 60.120 bevallingen opgetekend in de Vlaamse ziekenhuizen. Enkel in West-Vlaanderen is er sprake van een vrij grote stijging (+2,97%). Ter vergelijking: in Vlaams-Brabant en Limburg is er zelfs een daling.

Het Vlaamse cijfer betekent een lichte stijging tegenover een jaar eerder, toen het cijfer (59.920) voor het eerst in lange tijd onder de 60.000 was gezakt. Bij aanvang van het nieuwe jaar voert het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE), naar jaarlijkse gewoonte en in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, een voorlopige telling uit van het totale aantal bevallingen binnen de 61 materniteiten in Vlaanderen. Het SPE registreert alle ziekenhuisbevallingen.

Het aantal bevallingen steeg in West-Vlaanderen dus wel met een kleine drie procent. Op lange termijn zakt het aantal bevallingen in Vlaanderen wel. In 2009 waren er nog meer dan 64.000 bevallingen.