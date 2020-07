Meer vraag naar coronaproof vliegen met privéjet

Bij luchtvaartmaatschappij Luxaviation in Wevelgem is het ontzettend druk.

Ze krijgen een pak nieuwe klanten over de vloer die met een privéjet op reis gaan in Europa. Dat kost natuurlijk wel wat. Voor een trip naar Italië met vijf personen moet je al snel 15.000 euro betalen. Maar het is snel, effficiënt en veilig. Want je vliegt in je eigen bubbel.

Tijdens de lockdown was er uiteraard veel minder werk, maar Luxation bleef opdrachten uitvoeren voor defensie en haalde ook reizigers die vastzaten op hun bestemming naar huis. Nu vliegen ze weer volop in Europa, maar de verre afstanden blijven voorlopig achterwege.