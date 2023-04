Meer volkstuintjes in plattelandsgemeenten: "Niet alleen planten, maar ook samen barbecueën"

Het mooie weer lonkt, velen werken dan in de tuin. Maar voor wie geen tuin heeft, is er misschien een volkstuintje in de buurt. Een plek waar mensen bijeen komen om samen groenten te kweken, te tuinieren of om gezellig te barbecueën, zoals in Ruddervoorde bij Oostkamp.

Nele van Bosdroom vzw heeft een volkstuintje aan haar huis in Ruddervoorde. Hier kan iedereen terecht om te helpen wroeten in de aarde. De vzw kreeg vorig jaar 20.000 euro van Vlaanderen voor een nieuwe volkstuin. "Daarmee kunnen we materialen aanschaffen en kunnen we plantgoed en zaden aankopen."

Niet alleen in de stad

Ook projecten in Geluwe, Wervik, Kortemark, Poperinge en Zedelgem kregen Vlaams geld, blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene opvroeg.

Opvallend, meestal in landelijk gebied. "Vroeger waren volkstuintjes iets exclusief voor de steden. Nu zien we ze ook in het platteland opduiken, omdat de wijken kleiner en kleiner worden", zegt Warnez.