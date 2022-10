Meer verkrachtingen en drugskoeriers in regio Roeselare

Politiezone RIHo, actief in Roeselare, Izegem en Hooglede, zag vorig jaar het aantal diefstallen dalen. Tegenkanting is dat het aantal verkrachtingen in de zone is gestegen. Dat blijkt uit criminaliteitscijfers van 2021 die op de politieraad zijn voorgesteld.

Het aantal autodiefstallen is al voor het derde jaar op rij in dalende lijn. Ook bij de fietsdiefstallen is er voor het tweede jaar op rij een daling, van 549 in 2019 naar 351 in 2021. Het aantal woninginbraken bleef na een forse daling tijdens corona ook verder dalen. De metaaldiefstallen en werkdiefstallen zitten dan weer in stijgende lijn. Meer verkrachtingen en drugskoeriers

Naast het positieve nieuws, blijkt dat het aantal verkrachtingen toeneemt. Dat is al voor het tweede jaar op rij. In bijna zeven op de tien gevallen gaat het om minderjarige slachtoffers. De opening van het Centrum na Seksueel Geweld in Rumbeke dit jaar, kan in de toekomst voor een nog hoger cijfer zorgen. Oorzaak is dat meer slachtoffers zo melding durven doen.

Ook zijn er meer drugskoeriers gevat in Roeselare. In een jaar tijd zijn er dubbel zoveel. Meestal gaat het om Fransen die de grens oversteken.