Meer verkeersdoden in West-Vlaanderen

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute waren er in de eerste negen maanden van dit jaar drie verkeersdoden meer in West-Vlaanderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Het totale aantal strandt op 40. Nationaal was er een daling van 5% van het aantal verkeersdoden. Het aantal letselongevallen daalde in West-Vlaanderen wel lichtjes met 2%. Vooral bij de motorrijders was er een daling van het aantal ongevallen: -20%. Er vielen 6 doden met een moto ten opzichte van 13 in dezelfde periode vorig jaar.

Grote verschillen

Tussen de verschillende provincies zijn er grote verschillen in de tendensen. Het aantal verkeersdoden daalde zeer sterk in Antwerpen. In de andere provincies steeg het aantal verkeersdoden. In Limburg was de stijging het grootst.

Een dodelijke zomer voor de tweewielers

Op nationaal niveau is het aantal verkeersdoden gestegen bij de fietsers en bij de motorrijders. De weersomstandigheden, met een zomer met veel zonnige dagen en weinig neerslag, hebben zeker hun rol gespeeld in deze tendensen.