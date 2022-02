Meer verkeersdoden op West-Vlaamse wegen

Vorig jaar zijn 56 mensen om het leven gekomen in het verkeer in West-Vlaanderen. Dat is een stijging vergeleken met het jaar daarvoor toen 51 verkeersdoden vielen.

Enkel in Oost-Vlaanderen (van 66 naar 55 verkeersdoden) was er een daling van het aantal verkeersdoden. In Vlaams-Brabant (van 30 naar 40 verkeersdoden) en Antwerpen (van 61 naar 76 verkeersdoden) was er een flinke stijging. In Limburg was de stijging het grootst. Daar vielen 64 verkeersdoden, 26 meer dan een jaar eerder.

Algemene stijging

In Vlaanderen vielen vorig jaar 291 verkeersdoden te betreuren. Dat zijn er 45 meer dan in 2020, of een stijging met 18 procent. Dat blijkt uit de laatste verkeersveiligheidsbarometer van het verkeersinstituut Vias, in samenwerking met de federale politie.

Opmerkelijk: Wallonië en Brussel noteerden in 2021 dan weer het laagste aantal verkeersdoden ooit. In Wallonië daalde het aantal doden van 223 naar 187, of een daling met 16 procent. In Brussel waren er 6 doden, tegenover 14 in 2020. Het aantal letselongevallen stijgt wel stevig (van 29.947 naar 34.264, ofwel +14 procent), net zoals het aantal slachtoffers (van 36.774 naar 42.063, ofwel +14 procent).

De stijging hier is te zien in elk gewest. Als het gaat over de doden per vervoerswijze, is er nationaal een gemengd patroon.

Het aantal fietsdoden daalt van 83 naar 74, net als de doden bij de motorrijders van 77 naar 61 en bij de auto-inzittenden van 214 naar 205. Het aantal doden in ongevallen met een lichte vrachtwagen en bij vrachtwagens steeg daarentegen, respectievelijk van 43 naar 63 en van 83 naar 92. Bij de voetgangers was er een stijging van 62 naar 69 doden.

Meer ongevallen met bestelwagens: "Verontrustend"

Verontrustend voor Vlaanderen is dat er in ongevallen met bestelwagens 15 meer doden te betreuren vielen, van 30 naar 45. Het is van 2015 geleden dat er nog zoveel doden vielen. Volgens Vias kan de "camionettisering", waardoor er veel bestelwagens continu onderweg zijn, daarin een rol spelen. De toegenomen e-commerce de laatste twee jaar tijdens de coronacrisis met leveringen aan huis heeft die impact wellicht vergroot, luidt het.

Bij de auto-inzittenden in Vlaanderen was er vorig jaar een stijging van 81 naar 97 doden, en bij de voetgangers van 29 naar 43. Het aantal dodelijke slachtoffers in ongevallen met vrachtwagens steeg van 53 naar 68. De fietsers (van 72 naar 67) en de motorfietsers (van 33 naar 30) zijn de enige twee vervoerswijzen waar in Vlaanderen minder verkeersdoden werden vastgesteld.