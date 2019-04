Meer rookvrije zones aan de kust

"Per gemeente komt er een testzone die we rookvrij willen houden," vertelt Steve Vandenberghe (sp.a), burgemeester van Bredene en voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. "We starten ook een sensibiliseringscampagne. Grote boetes voor strandgangers die toch een sigaret opsteken, zijn voorlopig niet aan de orde." Daarna zullen de andere gemeenten bekijken of ook zij instappen in het project.

Steve Vandenberghe, burgemeester Bredene: “We maken een sommetje: op topdagen zitten er 500.000 dag- en verblijfstoeristen aan de kust waarvan er, samen met de eigen kustbewoners, 300.000 naar het strand gaan. Uit statistieken blijkt dat een vierde van de volwassenen rookt. Bij benadering zijn dat ruim 50.000 rokers op het strand die gemiddeld per dag 8 sigaretten roken waardoor een berg wordt gegenereerd van 400.000 milieuvervuilende stompjes per dag.Op een volledig zomerseizoen kan men dus gewag maken van het hallucinante cijfer van ruim 10 miljoen peuken die worden achtergelaten op het strand. Met het uitdelen van de strandasbakjes wordt dit aantal wel beperkt, maar uit de ervaringen van de reinigingsdiensten van de kustgemeenten blijkt dat peuken niet alleen massaal terug te vinden zijn op het strand maar ook nog voor de meeste ergernis zorgen bij de strandbezoekers."

Bekijk ook: