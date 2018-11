En dat respect zit vaak in kleine dingen. Zoals simpelweg zorgen dat de restafvalzak niet te zwaar is. Vuilnismannen halen dagelijks zowat 1.000 zakken op en leggen gemiddeld 15 tot 20 kilometer af. Niet te verwonderen dus dat enkele extra kilo’s per restafvalzak extra belastend is.

De Intercommunale Mirom trekt de hele week naar scholen om leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar te tonen hoe je afval correct moet aanbieden.